В Омске сменят название и логотип магазина «Леруа Мерлен»

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании, «Леруа Мерлен» в России сменит название на «Ле Монлид».
«5 марта 2024 года юридическое наименование ООО “Леруа Мерлен Восток” сменилось на ООО “Ле Монлид” без изменения юридического лица. Данный процесс не отразится на операционной деятельности, стратегических планах и работе сотрудников компании», — рассказали в организации.
Однако, когда изменятся вывеска и логотип магазинов, в компании не сообщают.
Напомним, в марте 2023 года компания заявила о намерении продать все свои магазины в России. В организации сообщили, что причина продажи — приостановка всех новых инвестиций Adeo в России после начала СВО. В декабре прошлого года выяснилось, что основным владельцем ООО «Леруа Мерлен Восток» стала зарегистрированная в ОАЭ компания Scenari Holding LP.