В Омске сменят название и логотип магазина «Леруа Мерлен»

Напомним, в марте 2023 года компания заявила о намерении продать все свои магазины в России. В организации сообщили, что причина продажи — приостановка всех новых инвестиций Adeo в России после начала СВО. В декабре прошлого года выяснилось, что основным владельцем ООО «Леруа Мерлен Восток» стала зарегистрированная в ОАЭ компания Scenari Holding LP.