Белстат подсчитал, сколько женщин в Беларуси занимают руководящие должности

В Национальном статистическом комитете в преддверии 8 Марта рассказали о портрете среднестатистической белоруски. Средний возраст — 42,1 года, проживает в Минске (здесь сконцентрировано 22% всех жительниц Беларуси) и Минской области (15,7%). По статистике, на 1165 женщин в Беларуси приходится 1000 мужчин. У 42% женщин есть высшее образование.
По данным Белстата, в последние годы топ-3 «женских» профессий выглядит так: здравоохранение и соцуслуги (84% работающих в этой сфере — женщины); образование (83,7%); финансы и страхование (77,3%). Наименее популярные у белорусок профессии — горнодобывающая промышленность и строительство (19,8% и 14,1% соответственно).
В 2023 году каждым вторым руководителем в Беларуси была именно женщина: в возрасте от 20 до 49 лет их было 49,5%, почти у 60% из них есть дети.