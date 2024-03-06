Две школы планируют достроить в Ростове-на-Дону в 2024 году

Две из трех строящихся школ в Ростове-на-Дону должны завершить уже в 2024 году. Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава городской администрации Алексей Логвиненко.
— Сейчас строятся три школьных комплекса на 3411 мест. В этом году завершим строительство двух школ на 2311 человек. Это объекты во втором микрорайоне «Темерник» (1111 мест) и во втором микрорайоне военного городка № 140 (1200 мест).
Школу на 1100 учеников на улице Левобережной планируют сдать летом 2025 года.
Также, по словам сити-менеджера, сейчас разрабатываются проекты строительства и реконструкции еще трех образовательных учреждений на 2798 мест. Речь идет о зданиях в районе бывшего аэродрома «ДОСААФ» и в границах Ленина — Михаила Нагибина — Нансена, а также о школе № 88 имени Якова Петровича Бакланова на улице Совхозной.
— Уже несколько лет в Ростове-на-Дону отмечаются беспрецедентные объемы строительства социальных объектов. Снижать темпы мы не планируем, — подчеркнул Алексей Логвиненко.