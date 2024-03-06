Две школы планируют достроить в Ростове-на-Дону в 2024 году

Также, по словам сити-менеджера, сейчас разрабатываются проекты строительства и реконструкции еще трех образовательных учреждений на 2798 мест. Речь идет о зданиях в районе бывшего аэродрома «ДОСААФ» и в границах Ленина — Михаила Нагибина — Нансена, а также о школе № 88 имени Якова Петровича Бакланова на улице Совхозной.