В Новосибирскую область прибыли 6 новых локомотивов «Ермак»

Как сообщается, электровозы «Ермак» разработаны специально для эксплуатации в экстремальных климатических условиях. В них существенно улучшены условия труда машинистов: в кабинах установлены эргономичные виброустойчивые кресла, есть биотуалеты, холодильники, системы климат-контроля и шумоизоляции. Кроме того, машины оборудованы системой рекуперативного торможения, которая позволяет снизить расход электроэнергии.