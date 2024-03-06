В Новосибирскую область прибыли 6 новых локомотивов «Ермак»

Парк подвижного состава эксплуатационного локомотивного депо Карасук Западно-Сибирской железной дороги пополнился шестью новыми грузовыми электровозами переменного тока «Ермак». Об этом сообщает пресс-служба магистрали.
В среду, 6 марта локомотив серии 2ЭС5К, произведённый Новочеркасским электровозостроительным заводом, совершил первую рабочю поездку и перевёщ грузы по маршруту Карасук — Иртышское.
Как сообщается, электровозы «Ермак» разработаны специально для эксплуатации в экстремальных климатических условиях. В них существенно улучшены условия труда машинистов: в кабинах установлены эргономичные виброустойчивые кресла, есть биотуалеты, холодильники, системы климат-контроля и шумоизоляции. Кроме того, машины оборудованы системой рекуперативного торможения, которая позволяет снизить расход электроэнергии.
Новые локомотивы придут на смену морально устаревшим ВЛ-80 и позволят повысить надежность перевозок..
По словам начальника Западно-Сибирской магистрали Александра Грицая, до конца 2024 года на ЗСЖД в рамках инвеспрограммы ОАО «РЖД» поступят 40 новых грузовых локомотивов российского производства, в том числе 30 — серии 2ЭС5К и 10 — серии 3ЭС5К. Последние предназначены для вождения поездов повышенного веса 8 и 9 тысяч тонн.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирской области почти на треть выросла погрузка нефтепродуктов на железной дороге.