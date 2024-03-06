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Воронежцам назвали вакансии с зарплатой до 1 миллиона рублей

Списком поделились аналитики hh.ru.
Источник: АиФ Воронеж

Воронежцам назвали вакансии с зарплатой до 1 миллиона рублей, данными поделились аналитики сервиса HeadHunter.

Руководитель группы проектов. Зарплата — от 55 000 до 1 миллиона рублей. Подходящему кандидату предстоит переезд в Татарстан;

Начальник отдела-руководителя проекта. Зарплата — от 50 000 до 1 миллиона рублей;

Директор по развитию. Зарплата —от 70 000 до 800 000 рублей.

Кроме того, в список высокооплачиваемых вакансий попали такие специальности, как IT-преподаватель, сварщик металлоконструкций и технологического трубопровода, инженер и операционный директор.