Воронежцам назвали вакансии с зарплатой до 1 миллиона рублей, данными поделились аналитики сервиса HeadHunter.
Руководитель группы проектов. Зарплата — от 55 000 до 1 миллиона рублей. Подходящему кандидату предстоит переезд в Татарстан;
Начальник отдела-руководителя проекта. Зарплата — от 50 000 до 1 миллиона рублей;
Директор по развитию. Зарплата —от 70 000 до 800 000 рублей.
Кроме того, в список высокооплачиваемых вакансий попали такие специальности, как IT-преподаватель, сварщик металлоконструкций и технологического трубопровода, инженер и операционный директор.