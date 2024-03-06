На Южном Урале вырос размер единовременной выплаты при рождении ребенка

Если оба родителя не работают, то для оформления пособия необходимо любым удобным способом подать заявление в Отделение СФР. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, а также лично в МФЦ или клиентской службе фонда. Если родители будут получать единовременную выплату как неработающие, то подать заявление необходимо в течение шести месяцев с даты рождения ребенка", — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.