На Южном Урале вырос размер единовременной выплаты при рождении ребенка

"ОСФР выплачивает единовременное пособие при рождении ребенка всем семьям. Если родители официально трудоустроены, то пособие назначается проактивно. По умолчанию его выплатят маме. Срок перечисления составляет 10 рабочих дней после того, как из ЗАГС в Отделение фонда поступит информация о рождении ребенка.
Если оба родителя не работают, то для оформления пособия необходимо любым удобным способом подать заявление в Отделение СФР. Сделать это можно дистанционно через портал госуслуг, а также лично в МФЦ или клиентской службе фонда. Если родители будут получать единовременную выплату как неработающие, то подать заявление необходимо в течение шести месяцев с даты рождения ребенка", — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.