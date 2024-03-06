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Министерство ЖКХ назвало основные причины повреждения дорожного полотна

МИНСК, 6 мар — Sputnik. План по ремонту дорог в 2023 году выполнен на 107%, сообщил замначальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Алексей Филанович во время пресс-конференции.
Источник: Sputnik.by

«Ремонт и содержание сети является необходимым для обеспечения безопасности и комфорта движения. Чаще всего возникают такие проблемы улично-дорожной сети, как трещины, выбоины, ямы, разрушения асфальтового покрытия и другие повреждения», — сказал Филанович.

По его словам, повреждения вызваны рядом причин: интенсивным движением автомобилей, которое приводит к износу дорожного покрытия, и погодными условиями (дождь, снег, перепады температуры).

Специалисты контролируют состояние дорог с помощью сезонных осмотров весной (март-май) и осенью (сентябрь-октябрь). Также проводятся патрульные и целевые осмотры.

Всего в республике зарегистрированы 79 441 улица и проезд. Площадь дорожного полотна составляет почти 300 миллионов квадратных метров, протяженность улично-дорожной сети — 12,5 тысячи километров.

«Так, за 2023 год был выполнен ремонт восьми миллионов квадратных метров улично-дорожной сети в населенных пунктах, что от запланированных объемов составило 107%».

заявил Филанович.

Он обратил внимание на то, что текущая зима выдалась непростой, так как температура часто колебалась в пределах ноля, «что приводило к незапланированным дополнительным дефектам и нарушениям».

Работа круглые сутки

Замгенерального директора по содержанию объектов благоустройства ГП «Горремавтодор» Мингорисполкома Артем Гончар уточнил, что сейчас в Минске работы по ремонту дорог выполняются в круглосуточном режиме.

«Задействовано порядка 50 единиц техники и около 60 рабочих для устранения ямочности. Работы выполняются литыми асфальтобетонными смесями. При наступлении устойчивых положительных температур работы будут выполняться уже обычными горячими смесями», — отметил он.

ЖКХ