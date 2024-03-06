Министерство ЖКХ назвало основные причины повреждения дорожного полотна

«Ремонт и содержание сети является необходимым для обеспечения безопасности и комфорта движения. Чаще всего возникают такие проблемы улично-дорожной сети, как трещины, выбоины, ямы, разрушения асфальтового покрытия и другие повреждения», — сказал Филанович.