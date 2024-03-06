Министерство ЖКХ назвало основные причины повреждения дорожного полотна

«Ремонт и содержание сети является необходимым для обеспечения безопасности и комфорта движения. Чаще всего возникают такие проблемы улично-дорожной сети, как трещины, выбоины, ямы, разрушения асфальтового покрытия и другие повреждения», — сказал Филанович.
По его словам, повреждения вызваны рядом причин: интенсивным движением автомобилей, которое приводит к износу дорожного покрытия, и погодными условиями (дождь, снег, перепады температуры).
Специалисты контролируют состояние дорог с помощью сезонных осмотров весной (март-май) и осенью (сентябрь-октябрь). Также проводятся патрульные и целевые осмотры.
Всего в республике зарегистрированы 79 441 улица и проезд. Площадь дорожного полотна составляет почти 300 миллионов квадратных метров, протяженность улично-дорожной сети — 12,5 тысячи километров.
«Так, за 2023 год был выполнен ремонт восьми миллионов квадратных метров улично-дорожной сети в населенных пунктах, что от запланированных объемов составило 107%».
Он обратил внимание на то, что текущая зима выдалась непростой, так как температура часто колебалась в пределах ноля, «что приводило к незапланированным дополнительным дефектам и нарушениям».
Работа круглые сутки
Замгенерального директора по содержанию объектов благоустройства ГП «Горремавтодор» Мингорисполкома Артем Гончар уточнил, что сейчас в Минске работы по ремонту дорог выполняются в круглосуточном режиме.
«Задействовано порядка 50 единиц техники и около 60 рабочих для устранения ямочности. Работы выполняются литыми асфальтобетонными смесями. При наступлении устойчивых положительных температур работы будут выполняться уже обычными горячими смесями», — отметил он.