Определены самые дешевые квартиры Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде определили самое дешевое жилье, выставленное на продажу. Цены начинаются от 650 тысяч рублей.
По данным Restate, за такую сумму можно купить 13-метровую комнату. Как указывает продавец, она в статусе квартиры. Жилье находится на втором этаже двухэтажного дома 1953 года постройки на улице Весенней в Канавинском районе.
На улице Гордеевской продается «однокомнатная квартира» площадью 35 кв.м. Речь идет о старом деревянном доме без холодной воды, но с АГВ, пластиковыми окнами и двумя сараями.
На сайте объявлений «Авито» также можно найти бюджетный вариант — комната в двухэтажном общежитии в поселке Мостоотряд, недалеко от ЖК «Торпедо» за 700 тысяч рублей. Комната со статусом квартиры, санузел и кухня общие. Продавец указывает, что душа нет, но есть место, куда его можно поставить.