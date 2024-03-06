Определены самые дешевые квартиры Нижнего Новгорода

На сайте объявлений «Авито» также можно найти бюджетный вариант — комната в двухэтажном общежитии в поселке Мостоотряд, недалеко от ЖК «Торпедо» за 700 тысяч рублей. Комната со статусом квартиры, санузел и кухня общие. Продавец указывает, что душа нет, но есть место, куда его можно поставить.