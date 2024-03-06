В Ростовской области открыли завод холодильного оборудования

Сегодня, 6 марта, в Ростовской области начал работу новый завод по производству холодильно-морозильной техники. Открытие площадки посетил губернатор Василий Голубев, об этом сообщает пресс-служба главы региона.
— Около 1 млрд вложений, 150 новых рабочих мест, а главное — перспектива. Здесь имеются планы по дальнейшему развитию и выпуску новой продукции. Это очень важно, потому что все это происходит на территории опережающего развития «Донецк».
Предполагается, что завод будет ежегодно выпускать до 100 тысяч единиц морозильной техники, которую ранее производили за пределами области. Импортозамещающее предприятие на базе ТОР «Донецк» стало четвертым промышленным проектом, реализованным на Дону в 2024 году.
Напомним, ранее в Таганроге запустили завод по производству комплектующих для сельхозмашин и коммунальной техники, а в Ростове-на-Дону заработали новый тракторный завод и площадка по производству автоматических и механических трансмиссий.