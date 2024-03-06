Долгострой в центре Левобережья Омска снесут до основания

Губернатор Омской области Виталий Хоценко посетил городские недострои. Одним из объектов стал дом на улице 70 лет Октября. В 2021 году права прекратившего деятельность застройщика перешли Фонду развития территорий. Было решено достраивать дом, подрядчиком стало ООО «АртРемстрой» в декабре прошлого года.
Дом было решено сносить, поскольку имеющие дефекты не позволили продолжить строительство.
«Проблема с объектом по ул. 70 лет Октября обусловлена проектным решением: изначально планировалось срезать аварийные конструкции до трёх этажей и затем надстроить. Однако техническая экспертиза показала, что надёжнее заново возводить дом. Подрядная организация, которая выиграла тендер, подтвердила готовность к выполнению этой задачи и постарается уложиться в те же сроки и смету, несмотря на изменение технического решения», — отметил Виталий Хоценко.
Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы.
Виталий Хоценко также посетил долгострои на Перелёта. Сейчас там работают новые подрядчики.