Долгострой в центре Левобережья Омска снесут до основания

«Проблема с объектом по ул. 70 лет Октября обусловлена проектным решением: изначально планировалось срезать аварийные конструкции до трёх этажей и затем надстроить. Однако техническая экспертиза показала, что надёжнее заново возводить дом. Подрядная организация, которая выиграла тендер, подтвердила готовность к выполнению этой задачи и постарается уложиться в те же сроки и смету, несмотря на изменение технического решения», — отметил Виталий Хоценко.