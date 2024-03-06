Похоронные выплаты в Волгоградской области проиндексировали до 8467 рублей

С 1 февраля 2024 года социальное пособие на погребение в Волгоградской области составит 8467 рублей, такую же сумму возместят специализированным похоронным организациям за гарантированный законом перечь ритуальных услуг. После очередной индексации сумма за год выросла на 583 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный на портале правовой информации документ.