Похоронные выплаты в Волгоградской области проиндексировали до 8467 рублей

С 1 февраля 2024 года социальное пособие на погребение в Волгоградской области составит 8467 рублей, такую же сумму возместят специализированным похоронным организациям за гарантированный законом перечь ритуальных услуг. После очередной индексации сумма за год выросла на 583 рубля, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на опубликованный на портале правовой информации документ.
Сумма похоронных выплат в регионе меняется каждый год согласно уровню инфляции. В 2024 году сумму пособия проиндексировали на 7,4%. Величину выплаты зафиксировали постановлением губернатора Волгоградской области от 4.03.2024 года № 115 «Об индексации в 2024 году социального пособия на погребение…».
Суммы в 8467 рубля должно хватать в регионе на самые скромные похороны. На деле затраты волгоградцев на погребение близких и родных на порядок больше.