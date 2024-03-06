Банке России рассказали воронежцам, какие банкноты чаще всего подделывают

В Воронежском отделении Банка России рассказали, что за прошлый год в регионе выявили из оборота 198 поддельных денежных купюр, что на треть меньше, чем в 2022 году.
Чаще всего среди фальшивок встречались пятитысячные купюры. Таких обнаружили 113, что на 36% меньше, чем в позапрошлом году. На втором месте по частоте подделок оказались двухтысячные банкноты, их было 14. Третье место досталось тысячной купюре — 59 штук.
Кроме того за год выявили две фальшивые сторублевые и три пятидесятирублевые банкноты. Были также 500 шведских крон и шесть банкнот номиналом 100 долларов США с признаками подделки.
В Банке России признали, что по всей стране количество подделок денежных купюр сократилось практически в два раза и составило 12,4 тысяч штук. В относительном выражении — на 1 млн банкнот, находящихся в обращении, приходилась пара подделок.
Но мошенники не дремлют. В погоне за сбережениями граждан они придумали новую схему обмана.
— Под видом работников социальных служб они ходят по квартирам и убеждают, чаще всего — пенсионеров, обменивать банкноты номиналом 5000 рублей на новые. На самом же деле вручают своим жертвам фальшивые купюры, — отмечают в Банке России.
Поэтому специалисты еще раз напоминают жителям Воронежской области, что никакого обмена старых денег на новые нет. Банкноты поступают в оборот постепенно и могут находиться в ходу параллельно.
Обманщики также сообщают людям по телефону о необходимости проверить подлинность банкнот. Под этим предлогом советуют поставить на мобильный телефон специальное приложение «Банкноты Банка России». Присланная мошенниками ссылка ведет на фальшивое приложение, с помощью которого похищаются деньги. Таким способом мошенники получают доступ к телефону жертвы и его персональным данным.
В воронежском отделении Банка России уточнили, что подобное приложение, действительно, существует, но оно знакомит с внешним видом банкнот, а не проверяет их подлинность. Жителей региона предостерегают от перехода по незнакомым ссылкам.