Губернатору Куйвашеву представили экологический проект за 35 миллиардов рублей

В среду, 6 марта, глава Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Качканар, где ему представили экологический проект ЕВРАЗ стоимостью 35 миллиардов рублей. Об этом сообщает региональный департамент информполитики. — ЕВРАЗ — это один из наших крупнейших налогоплательщиков, и, безусловно, от того, как обстоят дела здесь, на Качканарском ГОКе, и в целом по группе ЕВРАЗ, зависит уровень развития всей промышленности, всей черной металлургии и в конечном итоге — машиностроения, — рассказал Евгений Куйвашев.