Губернатору Куйвашеву представили экологический проект за 35 миллиардов рублей

В среду, 6 марта, глава Свердловской области Евгений Куйвашев посетил Качканар, где ему представили экологический проект ЕВРАЗ стоимостью 35 миллиардов рублей. Об этом сообщает региональный департамент информполитики. — ЕВРАЗ — это один из наших крупнейших налогоплательщиков, и, безусловно, от того, как обстоят дела здесь, на Качканарском ГОКе, и в целом по группе ЕВРАЗ, зависит уровень развития всей промышленности, всей черной металлургии и в конечном итоге — машиностроения, — рассказал Евгений Куйвашев.
Качканарский горно-обогатительный Комбинат хочет построить отсек хвостохранилища, которое будет хранить отходы от переработанной руды, а аткже сократит расходы водных ресурсов и электроэнергии.
На месте строительства уже возведены несколько построек. Это огромный проект стоимостью 35 миллиардов рублей. Благодаря нему будут созданы 120 новых рабочих мест. Он будет обеспечивать ЕВРАЗ Качканарский ГОК площадями для размещения продуктов обогащения до 2038 года.