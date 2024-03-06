Air Astana отменила рейсы из-за забастовки во Франкфурте

— Пассажирам данных рейсов предоставляется полный возврат неиспользованной части билета, за исключением сервисного сбора, а также полный возврат стоимости либо перебронирование без штрафов на рейсы, выполняемые до 14 марта 2024 г. включительно. Авиакомпания сожалеет о неудобствах, связанных с отменами рейсов по независящим от авиаперевозчика причинам. По вопросам возврата и перебронирования просим обращаться в Центр помощи, и проверять статус рейса на сайте авиакомпании, — говорится в распространенном сообщении.