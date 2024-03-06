В Беларуси запретили продавать популярное моющее средство

В комментарии Госстандарта сказано, что изготовитель моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах-автоматах». В то же время оказалось, что оно не может применяться как моющее средство для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Дело в том, что показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил около 197 мм. Проще говоря, средство слишком сильно пенится.