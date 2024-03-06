В Беларуси запретили продавать популярное моющее средство

В комментарии Госстандарта сказано, что изготовитель моющего средства в маркировке умышленно указал назначение продукции «для использования в стиральных машинах-автоматах». В то же время оказалось, что оно не может применяться как моющее средство для стиральных машин с фронтальной загрузкой. Дело в том, что показатель «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм составил около 197 мм. Проще говоря, средство слишком сильно пенится.
В итоге с 8 марта эти моющие средства запрещено продавать и ввозить. Доставленные в Беларусь товары изымут из продажи.
Под запрет также попал порошок «Дени» производства российского ООО «ЛАБ Индастриз». У него оказалась та же проблема, но «пенообразующая способность» при норме не более 180 мм оказалась и вовсе около 204 мм.
В Беларуси предлагают ужесточить требования к игрушкам для детей.