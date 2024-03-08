Четыре семьи героев, погибших в зоне СВО, получили ключи от квартир в Приморье

«Хотим выразить вам уважение как женам ребят, которые достойно выполнили свой долг, сделали все возможное, чтобы защитить нашу страну, прикрыть своих товарищей. На протяжении всей специальной операции они показывали образцы героизма и мужества. Наш долг — позаботиться о том, чтобы ваши дети были обеспечены жильем, всегда помнили подвиг своих отцов. Мы скорбим вместе с вами, но у вас есть дети, которых нужно воспитать, — это главная задача», — сказал Олег Кожемяко.