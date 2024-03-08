Четыре семьи героев, погибших в зоне СВО, получили ключи от квартир в Приморье

Четыре семьи получили ключи от новых квартир в Приморье. Это родные героев спецоперации, которые погибли во время исполнения воинских задач, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Квартиры расположены в районе Снеговой Пади, в доме на Адмирала Горшкова. Ключи от жилья вручали губернатор Приморья Олег Кожемяко и командующий Тихоокеанским флотов Виктор Лиина.
Глава региона, который держит на личном контроле вопрос поддержки героев и их близких, заявил, что правительство и дальше будет оказывать всестороннюю помощь.
«Хотим выразить вам уважение как женам ребят, которые достойно выполнили свой долг, сделали все возможное, чтобы защитить нашу страну, прикрыть своих товарищей. На протяжении всей специальной операции они показывали образцы героизма и мужества. Наш долг — позаботиться о том, чтобы ваши дети были обеспечены жильем, всегда помнили подвиг своих отцов. Мы скорбим вместе с вами, но у вас есть дети, которых нужно воспитать, — это главная задача», — сказал Олег Кожемяко.
Напомним, в Приморье недавно ввели еще несколько мер поддержки для участников спецоперации. Так, для бойцов «Тигр» теперь доступна работа в одноименном отряде на территории края. Там вернувшиеся солдаты смогут пройти реабилитацию.