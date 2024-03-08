За год жители Иркутской области получили более 36 тысяч ипотечных кредитов

— Наибольшее количество ипотечных займов было оформлено в сентябре, когда банки заключили более четырех тысяч сделок. Половина всех выданных ипотечных кредитов была предоставлена по льготным условиям. В прошлом году заемщики получили около 49 миллиардов рублей через различные государственные программы поддержки, что на 15% превышает данные 2022 года, — сообщает Байкал24.