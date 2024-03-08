За год жители Иркутской области получили более 36 тысяч ипотечных кредитов

В 2023 году жители Приангарья оформили более 36 тысяч ипотечных кредитов, что превышает показатель 2022 года на 1,5 раза. Общий объем ссуд, предоставленных банками в рамках ипотечных программ, достиг почти 122 миллиардов рублей.
— Наибольшее количество ипотечных займов было оформлено в сентябре, когда банки заключили более четырех тысяч сделок. Половина всех выданных ипотечных кредитов была предоставлена по льготным условиям. В прошлом году заемщики получили около 49 миллиардов рублей через различные государственные программы поддержки, что на 15% превышает данные 2022 года, — сообщает Байкал24.
К концу года спрос на ипотечное кредитование снизился на 7%, однако к началу 2024 года он снова увеличился на 32% до 270 миллиардов рублей. Этот прирост почти вдвое превышает показатель 2022 года.