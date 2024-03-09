Цены на недвижимость во Владивостоке сравнялись со столичными

Это показали исследования сервиса «Мир квартир». Его специалисты оценивали, на что может рассчитывать жители российских городов при покупке столичной недвижимости.
Больше всего квадратных метров в Москве на вырученные средства от продажи однокомнатной квартиры в своём городе могут приобрести жители Сочи. Они могут рассчитывать на 35 квадратных метров в Москве. На втором месте расположились жители Санкт-Петербурга, которым доступны 33 квадратных метра.
Владивосток в этом своеобразном рейтинге занял на третье место. Среди дальневосточных городов Якутск в данном рейтинге расположился на 9 позиции, а Хабаровск — на 16.
Меньше всего повезло жителям Нижнего Тагила, которые, продав однокомнатную квартиру в своём городе, могут рассчитывать на покупку разве что комнату в столичной коммуналке. Им за эти деньги доступны всего 10 столичных квадратных метров.
В среднем же россиянин на деньги, вырученные от сделки со своей квартирой, приобретёт в Москве 18 квадратных метров. Это соответствует крошечной студии. Чтобы стать хозяином полноценной однокомнатной квартиры в столице нашей Родины, нужно продать две квартиры в родном городе.