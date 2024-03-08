Минтранс поручил заморозить цены на билеты в Калининград до пересмотра программы субсидирования

Минтранс РФ поручил авиакомпаниям не повышать стоимость авиабилетов в Калининград во время пересмотра системы субсидирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.
Сейчас Минтранс совместно с Росавиацией ведёт работу по пересмотру системы льготных тарифов. Власти хотят увеличить квоты билетов для жителей Калининградской области.
За два года цены на перелёты в разных авиакомпаниях подорожали в среднем от 15 до 100%. Менее заметный рост показывает «Аэрофлот». Билет в Москву по плоскому тарифу, который может купить каждый, стоит 6400, в обе стороны — 10650. Компания обеспечивает почти половину всех перевозок в регион.
Другие льготные билеты доступны только определённым категориям граждан со всей страны. С 1 мая власти планируют ввести субсидирование авиабилетов для всех жителей Калининградской области. Специальные цены будут действовать на перелёты в Москву, Санкт-Петербург, Архангельск, Екатеринбург, Жуковский, Калугу, Мурманск и Сочи.
Власти рассчитывают повысить транспортную доступность для жителей региона, а также сократить зависимость от сезонных факторов. Сильнее всего стоимость билетов увеличивается летом и в новогодние праздники, когда в Калининградскую область приезжают тысячи туристов.