Минтранс поручил заморозить цены на билеты в Калининград до пересмотра программы субсидирования

За два года цены на перелёты в разных авиакомпаниях подорожали в среднем от 15 до 100%. Менее заметный рост показывает «Аэрофлот». Билет в Москву по плоскому тарифу, который может купить каждый, стоит 6400, в обе стороны — 10650. Компания обеспечивает почти половину всех перевозок в регион.