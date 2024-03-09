В Приморском крае продолжают переселять людей из аварийного жилья

В Лазовском муниципальном округе завершили строительство дома для переселения жителей из аварийного жилья. Скоро люди получат ключи от квартир. Об этом сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на региональное правительство.
Министр строительства Приморья Александр Москалев рассказал, что в регионе есть еще 1460 человек, которых нужно переселить из аварийных домов. Сейчас завершили строительство дома в Лазо, куда переедут три семьи.
«Таким образом муниципалитет выполнит программу, расселив с 2019 года больше 500 квадратных метров аварийного фонда. В Уссурийске достраиваются два многоквартирных дома по улице Октябрьская и Приморская. Уже в марте они получат разрешения на ввод», — добавил Москалев.
Остается еще Владивосток, где в новом жилье нуждается 845 человек. Сейчас для них строятся четыре многоквартирных дома.