Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана

Согласно подпункту 7) пункта 1 статьи 343 Кодекса «О таможенном регулировании в Республике Казахстан», таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории ЕАЭС превышает сумму, эквивалентную десяти тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.
Однако, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечения финансовой стабильности, на сегодняшний деньдействует Указ Президента РК от 14 марта 2022 года № 830, где запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка РК, установленному на дату вывоза.
Вместе с тем, в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года № 124 «О таможенном декларировании товаров для личного пользования», сведения о товарах для личного пользования физических лиц, не достигших 16-летнего возраста, указываются вместе со сведениями о товарах для личного пользования лица, сопровождающего указанных лиц, водной пассажирской таможенной декларации.
Таким образом, на каждого члена семьи допускается перемещение наличной иностранной валюты, не превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США.