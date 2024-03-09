Что важно знать при вывозе иностранной валюты из Казахстана

Однако, в целях защиты национальных интересов страны и обеспечения финансовой стабильности, на сегодняшний деньдействует Указ Президента РК от 14 марта 2022 года № 830, где запрещено вывозить наличную иностранную валюту и (или) денежные инструменты в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального Банка РК, установленному на дату вывоза.