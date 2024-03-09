Переход на гармошки. Глава дептранса Перми Путин завил о переменах в сфере

С 15 апреля в Перми вырастет плата за проезд в общественном транспорте. Пассажиров в скором будущем могут ждать и другие изменения, которые сейчас в стадии обсуждения. О том, какие перемены ждут транспортную сферу, сайту perm.aif.ru рассказал начальник департамента транспорта Перми Анатолий Путин.
Цена вопроса.
Как и планировалось, стоимость разовой поездки в автобусах и трамваях Перми увеличится с 35 до 37 ₽ Изменится и цена проездных.
«Они продолжат предоставлять соразмерную скидку относительно разовой поездки. Необходимость перерасчёта тарифа связана с меняющимися ценами на топливо, запчасти и прочие расходники, а также с индексацией зарплат водителей», — рассказали в мэрии.
При этом в городском дептрансе обещают, что безбилетникам (их число — 20−21% от общего количества пассажиров) жить станет гораздо сложнее. Вероятность встречи с контролёрами возрастёт.
«У нас прошла реструктуризация этой службы. Мы пересмотрели показатели премирования, фонд зарплаты. Соответственно вырос плановый показатель эффективности их работы. Теперь пассажиры будут встречать контролёров чаще, — рассказал начальник департамента транспорта администрации Перми Анатолий Путин. — Штрафы за безбилетный проезд останутся прежними. Это 2500 ₽ за первое нарушение и 5000 ₽ — за второе. В 2023 г. к административной ответственности привлекли 20 тыс. безбилетников. Таким образом собрали почти 50 млн руб.».
Со временем обещают оснастить ещё больше транспорта тревожными кнопками для вызова контролёрами сотрудников правоохранительных органов.
Бывает, что в салоне иногда не работают валидаторы. Это не оправдывает безбилетный проезд, говорит Анатолий Путин. Закон обязывает пассажира оплатить поездку другим способом (через приложение «Транспортная карта» или наличкой водителю). Иначе — штраф. Кстати, в ближайшие годы в пермских автобусах планируют дополнительно ввести оплату проезда с помощью Bluetooth и системы быстрых платежей (СБП).
Новые маршруты и парк.
В 2025 г. в Перми закончится срок действия контрактов с большинством перевозчиков. Речь о 70% автобусных маршрутов. В новых контрактах дептранс планирует прописать другие требования к подвижному составу, чтобы перевозчики в процессе обновления парка приобретали оснащённую всем необходимым технику. Торги хотят провести уже в 2024 г. Так у перевозчиков будет больше времени, чтобы закупить новые автобусы и привести в соответствие имеющиеся.
Что изменится в требованиях к автобусам? Власти обещают учесть жалобы пассажиров. К примеру, чтобы зимой из салона не выходило так много тепла, а летом — охлаждённого воздуха, хотят закупать автобусы с кнопочным открытием дверей. В требования планируют включить также противоскользящее покрытие пола, наличие передатчиков Bluetooth (для нового способа оплаты проезда). А вот подиумы, на которых в новых автобусах расположена часть сидений (пожилым трудно туда забираться), пока никуда не денутся. Это цена за низкие полы, удобные для людей с ОВЗ и мам с колясками. Под подиумами прячут двигатель и коммуникации.
Маршрут № 15 хотят перевести на автобусы большой вместимости — «гармошки». Это поможет решить проблему толкучки в салоне в часы пик и дефицита водителей (в Перми сейчас недобор в 300 человек). Правда, может увеличиться интервал между рейсами.
Есть планы по запуску нового маршрута от мкр. Водники до Комсомольской площади. Также в будущем общественный транспорт может начать ходить по ул. Кировоградской и Сивашской в Кировском районе.
С 1 мая в Перми из-за закрытия участка ул. Карпинского запустят временный компенсационный маршрут. Он соединит ул. Мира с центром города. Также есть предложения касательно трамваев.
«Поступают обращения в связи с большим пассажиропотоком в трамвае № 7. Загрузка серьёзно возрастает после кольца на ост. “Пермская ярмарка”. Есть предложение продлить до неё маршрут № 12. Сейчас он ходит до ост. “Разгуляй”. Также обсуждается возможность объединить маршруты № 3 и 6 в один — он свяжет ост. “ОАО “Велта” с ул. Дзержинского, на которой сейчас формируются новые жилые кварталы”, — рассказал Анатолий Путин.