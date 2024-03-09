Переход на гармошки. Глава дептранса Перми Путин завил о переменах в сфере

Что изменится в требованиях к автобусам? Власти обещают учесть жалобы пассажиров. К примеру, чтобы зимой из салона не выходило так много тепла, а летом — охлаждённого воздуха, хотят закупать автобусы с кнопочным открытием дверей. В требования планируют включить также противоскользящее покрытие пола, наличие передатчиков Bluetooth (для нового способа оплаты проезда). А вот подиумы, на которых в новых автобусах расположена часть сидений (пожилым трудно туда забираться), пока никуда не денутся. Это цена за низкие полы, удобные для людей с ОВЗ и мам с колясками. Под подиумами прячут двигатель и коммуникации.