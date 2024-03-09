«КазМунайГаз» и азербайджанский SOCAR обсудили дальнейшую транспортировку нефти

АСТАНА, 9 мар — Sputnik. Казахстан и Азербайджан обсудили поэтапное увеличение объёмов транзита казахстанской нефти по нефтепроводу Баку — Тбилиси — Джейхан и вопросы транспортировки казахстанской нефти по нефтепроводу Баку-Супса.
«Для “КазМунайГаза” компания SOCAR является важнейшим стратегическим партнером. Мы уверены, что поэтапный рост объемов транзита казахстанской нефти придаст новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества», — заявил Мирзагалиев.
Компании ранее заключили соглашение о транзите 1,5 млн тонн казахстанской нефти через территорию Азербайджана по маршруту Актау — Баку — Джейхан.
По итогам 2023 года из порта Актау отгружено более 1 млн тонн нефти, за январь-февраль 2024 года — 232 тысячи тонн.