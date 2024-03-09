«И в снег, и в дождь»: Алиханов раскритиковал качество дорожного ремонта в Калининграде

В Калининграде усилят контроль за ямочным ремонтом и нанесением разметки. Об этом журналистам сообщил губернатор Антон Алиханов после рабочего выезда по объектам улично-дорожной сети.
Глава региона подчеркнул, что в последнее время качество работ очень просело. «Мы наращиваем сейчас свои мощности с точки зрения проверки этого качества. Это касается и разметки, и качества ямочного ремонта. Вот эти ситуации, когда у нас и в снег, и в дождь без установки теплового контура кидают асфальт в неосушенную яму, а потом удивляются: ой, что же случилось, через неделю опять всё отвалилось», — отметил губернатор.
По его словам, власти должны принимать и оплачивать работы только после тщательной проверки качества работ. «Мы будем усиливать контрольную функцию и обустраивать наши лаборатории, дополнительно расширять вот эти мощности, чтобы условно ни один квадратный метр этого асфальта не был непроконтролирован, чтобы у нас всё было охвачено этим контролем», — пообещал Алиханов.
Ранее стало известно, что власти намерены направить вдвое больше денег на текущий ремонт и содержание улиц Калининграда. Изначально на эти цели выделили 375 миллионов рублей. В марте решили, что город добавит дополнительные 300 миллионов, ещё 118 миллионов муниципалитету переведут из областного бюджета. В результате общая сумма средств составит почти 800 миллионов рублей.
Зимой на дорогах Калининграда образовались глубокие ямы. Автомобилисты жалуются на выбоины во всех районах города. Сейчас выбоины латают холодными смесями, а также горячим литым асфальтом. После потепления объёмы ремонта обещают увеличить.