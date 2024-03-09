«И в снег, и в дождь»: Алиханов раскритиковал качество дорожного ремонта в Калининграде

Глава региона подчеркнул, что в последнее время качество работ очень просело. «Мы наращиваем сейчас свои мощности с точки зрения проверки этого качества. Это касается и разметки, и качества ямочного ремонта. Вот эти ситуации, когда у нас и в снег, и в дождь без установки теплового контура кидают асфальт в неосушенную яму, а потом удивляются: ой, что же случилось, через неделю опять всё отвалилось», — отметил губернатор.