На Украине сообщили о снижении импорта в страну автотранспортом на 14%

В настоящее время между Киевом и Варшавой обострились отношения из-за блокировки польскими фермерами контрольно-пропускных пунктов (КПП). Они еще с ноября 2023 года периодически проводили протесты, требуя отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Однако в прошлом месяце протесты усилились, 20 февраля польские фермеры высыпали украинское зерно из вагонов и перекрыли железнодорожные пути строительным хламом.