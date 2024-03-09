На Украине сообщили о снижении импорта в страну автотранспортом на 14%

«Украине нужен импорт в виде топлива, медицинских препаратов, автомобилей. Объемы ввоза автомобильным транспортом сократились за месяц на 14%, — сказал он в эфире телеканала “Рада”. — Понятно, что некоторая часть [товаров] пошла через железную дорогу, но все равно это достаточно ощутимый удар по импорту».
Качка также назвал огромным сокращение экспорта Украины. «У нас есть огромные потери на рынке тех товаров, которые должны поставляться вовремя в ЕС. Это в первую очередь промышленные товары, товары автомобильной промышленности, мебельные товары и другие товары», — отметил торгпред.
В настоящее время между Киевом и Варшавой обострились отношения из-за блокировки польскими фермерами контрольно-пропускных пунктов (КПП). Они еще с ноября 2023 года периодически проводили протесты, требуя отменить льготы, предоставленные Евросоюзом дальнобойщикам с Украины после 24 февраля 2022 года. Однако в прошлом месяце протесты усилились, 20 февраля польские фермеры высыпали украинское зерно из вагонов и перекрыли железнодорожные пути строительным хламом.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал издевательством блокировку КПП, а МИД республики призвал Варшаву разблокировать границу, дать правовую оценку действиям протестующих и остановить антиукраинскую риторику.