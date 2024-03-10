США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за бизнес в РФ

В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG работает с 1996 года банк «Райффайзен». RBI в настоящее время рассматривает возможные варианты его будущего, в том числе выход из капитала. Штат компании по итогам прошлого года составляет около 44,9 тысячи человек, из них в РФ — 9,9 тысячи.