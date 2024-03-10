США пригрозили Raiffeisen Bank санкциями за бизнес в РФ

Ранее информацию распространило интернет-издание EUobserver со ссылкой на пресс-релиз американского Минфина.
По данным EUobserver, Минфин США предупредил банк о том, что если тот продолжит бизнес в РФ, RBI рискует остаться «отрезанным от финансовой системы США».
Также сообщается, что помощник министра финансов США по вопросам международных дел Анна Моррис прилетала в Вену, провела там два дня и общалась с австрийским правительством и руководством банка по этому вопросу.
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«По принципиальным соображениям мы не комментируем публично обсуждения с представителями властей», — заявили изданию в Raiffeisen Bank International.
В России у австрийской Raiffeisen Bank International AG работает с 1996 года банк «Райффайзен». RBI в настоящее время рассматривает возможные варианты его будущего, в том числе выход из капитала. Штат компании по итогам прошлого года составляет около 44,9 тысячи человек, из них в РФ — 9,9 тысячи.