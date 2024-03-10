В элитном районе Красноярска сдают в аренду бизнес-центр бизнесмена Быкова

В Красноярске опубликовали объявление о сдаче в аренду бизнес-центра осужденного политика и бизнесмена Анатолия Быкова. Параметры здания и фото интерьера опубликовали на сайте недвижимости «Деловой Красноярск».
Объект находится в элитном микрорайоне Удачный. В здании площадью около 1763 квадратных метров находятся 12 кабинетов и 6 номеров, которые тоже можно переделать под офисы.
Также там имеется ресторан с летней террасой. Есть конференц-зал и ресепшн. Кабинеты оборудованы мебелью.
Также арендаторам будут доступны вертолетная площадка, парковка для катеров, фитнес-центр с бассейном.
«Не каждый офис может похвастаться собственным лифтом, курсирующим из парковки, местом для катеров и вертолетной площадкой, что придает исключительность данному предложению», — говорится в объявлении.
За аренду просят 2,75 миллиона рублей в месяц. Сервис «Контур. Фокус» указывает, что здание зарегистрировано по адресу улица Лесная, 175.
Ранее сообщалось, что по одному из дел Анатолия Быкова приговорили к 20 годам колонии строгого режима.