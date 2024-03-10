Производство вина в Европе упало до минимума за шесть лет

Среди крупных производителей вина самое серьезное сокращение производства произошло в Греции — там оно обвалилось на 45%, до 114 миллионов литров, и в Молдавии — на десять процентов, до 126 миллионов литров. Также уменьшился выпуск вина в Австрии (на семь процентов), Болгарии (на один), на Кипре (на десять), в Люксембурге (-19%), на Мальте (-31%), в Словакии (-20%), Чехии (-13%) и Хорватии (-41%).