Омские дороги начали ремонтировать холодным асфальтом

Его можно применять при отрицательных температурах.
Речь идёт о мелком локальном ремонте. Накануне, 9 марта, таким способом были отремонтированы участки разрушенного дорожного полотна на Сыропятском тракте. А в четверг и пятницу, 7 и 8 марта, это материал был использован для устранения повреждений на Комсомольском и Фрунзенском мостах и на некоторых улицах.
«Как отмечают специалисты, — это более надёжная технология, чем битум и инертные материалы, с которыми традиционно работают в период межсезонья», — пояснили в пресс-службе мэрии Омска.
Горячий асфальт для восстановительного ремонта начнут применять после запуска асфальтобетонного завода.
Ранее мы писали, что в Омской области проверят отремонтированные ранее дороги.