Омские дороги начали ремонтировать холодным асфальтом

Речь идёт о мелком локальном ремонте. Накануне, 9 марта, таким способом были отремонтированы участки разрушенного дорожного полотна на Сыропятском тракте. А в четверг и пятницу, 7 и 8 марта, это материал был использован для устранения повреждений на Комсомольском и Фрунзенском мостах и на некоторых улицах.