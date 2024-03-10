Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Омские дороги начали ремонтировать холодным асфальтом

В Омске дороги начали ремонтировать с помощью холодного асфальта.
Источник: пресс-служба администрации Омска

Его можно применять при отрицательных температурах.

Речь идёт о мелком локальном ремонте. Накануне, 9 марта, таким способом были отремонтированы участки разрушенного дорожного полотна на Сыропятском тракте. А в четверг и пятницу, 7 и 8 марта, это материал был использован для устранения повреждений на Комсомольском и Фрунзенском мостах и на некоторых улицах.

«Как отмечают специалисты, — это более надёжная технология, чем битум и инертные материалы, с которыми традиционно работают в период межсезонья», — пояснили в пресс-службе мэрии Омска.

Горячий асфальт для восстановительного ремонта начнут применять после запуска асфальтобетонного завода.

Ранее мы писали, что в Омской области проверят отремонтированные ранее дороги.