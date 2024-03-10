В Красноярске ищут подрядчика для проверки старых тоннелей метрополитена

В Красноярске ищут подрядчика, который проверит старые тоннели метро на предмет деформации. Об этом сообщают Gornovosti. По данным издания, начальная стоимость контракта — около двух с половиной миллионов рублей.
Специалисты должны будут убедиться, что тоннели, построенные в 90-е годы, не деформировались, как на поверхности, так и под землей. Рабочие будут обследовать тоннель, который идет от станция «Высотной» до станции «Копылова». Победитель торгов должен провести все работы до 30 ноября 2024 года.
Отметим, что старые тоннели красноярского метро решили внести в новый проект в январе этого года.