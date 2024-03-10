В Красноярске ищут подрядчика для проверки старых тоннелей метрополитена

Специалисты должны будут убедиться, что тоннели, построенные в 90-е годы, не деформировались, как на поверхности, так и под землей. Рабочие будут обследовать тоннель, который идет от станция «Высотной» до станции «Копылова». Победитель торгов должен провести все работы до 30 ноября 2024 года.