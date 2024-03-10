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Глава СК Бастрыкин проконтролирует ситуацию с некачественным жильем для сирот в Красноярском крае

Ситуацию с некачественным жильем для детей-сирот в Ужуре будет контролировать Следком России.

Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

Информация о непригодных условиях в новых квартирах для сирот в Ужуре распространилась в соцсетях. Сообщалось, что жилье в четырехквартирных домах местная администрация передала нуждающимся в 2021 году.

Вскоре жильцы столкнулись с проблемами из-за ошибок, допущенных при строительстве. Тогда общественное движение обратилось в следственный комитет с просьбой разобраться в произошедшем.

В региональном следственном управлении СК РФ начали расследование уголовного дела в отношении гендиректора компании застройщика. Его подозревают в особо крупном мошенничестве при заключении муниципальных контрактов с администрацией Ужурского район.

Председатель СК России Александр Бастрыкин также поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину доложить о мерах по восстановлению прав сирот.

СК