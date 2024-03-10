Глава СК Бастрыкин проконтролирует ситуацию с некачественным жильем для сирот в Красноярском крае

Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела.
Информация о непригодных условиях в новых квартирах для сирот в Ужуре распространилась в соцсетях. Сообщалось, что жилье в четырехквартирных домах местная администрация передала нуждающимся в 2021 году.
Вскоре жильцы столкнулись с проблемами из-за ошибок, допущенных при строительстве. Тогда общественное движение обратилось в следственный комитет с просьбой разобраться в произошедшем.
В региональном следственном управлении СК РФ начали расследование уголовного дела в отношении гендиректора компании застройщика. Его подозревают в особо крупном мошенничестве при заключении муниципальных контрактов с администрацией Ужурского район.
Председатель СК России Александр Бастрыкин также поручил руководителю ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия Алексею Еремину доложить о мерах по восстановлению прав сирот.