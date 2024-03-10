Ущерб от «шторма века» в Крыму увеличился до 68 млрд рублей

«В результате шторма пострадали сооружения, гидротехнические сооружения, объекты образования, здравоохранения, культуры, культурного наследия. Если говорить в целом, сумма нанесенного стихией ущерба составляет 68 миллиардов рублей», — сказал глава правительства региона.
По словам Гацанюка 495 крымчан, чье имущество пострадало в результате шторма, в полном объеме получили компенсационные выплаты в размере 50 тысяч и 100 тысяч рублей.
Также до конца марта завершится процесс выплаты компенсаций в размере 10 тысяч рублей крымчанам, в домах которых не было электричества больше суток из-за шторма. Эти выплаты полагаются 375 тысячам человек. На эти цели из республиканского бюджета было направлено более 3,3 млрд рублей.
Председатель Совмина добавил, что в из-за шторма пострадали более 730 жилых домов. Для выплаты компенсаций их жителям из бюджета выделят 130 миллионов рублей. Соответствующее постановление Совмина РК подпишут на следующей неделе.
Гоцанюк также отметил, что по итогам прошедшего под руководством президента России Владимира Путина совещании по вопросам развития Юга России дано поручение федеральным органам власти выделить средства на восстановление поврежденных штормом объектов, а также многоквартирных домов.
Шторм накрыл Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами была выше 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали.
В 17 регионах Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации.
Наиболее пострадали от шторма берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
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Вице-премьер республики — министр финансов Крыма Ирина Кивико сообщила, что восстанавливать разрушенную стихией туристическую инфраструктуру Крыма будут, в том числе, и за счет средств резервного фонда, в этом году в него заложили один миллиард рублей.
В конце прошлого года глава республики Сергей Аксенов сообщил, что по предварительным расчетам ущерб оценивается в 40−42 млрд рублей.