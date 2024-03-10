Ущерб от «шторма века» в Крыму увеличился до 68 млрд рублей

Также до конца марта завершится процесс выплаты компенсаций в размере 10 тысяч рублей крымчанам, в домах которых не было электричества больше суток из-за шторма. Эти выплаты полагаются 375 тысячам человек. На эти цели из республиканского бюджета было направлено более 3,3 млрд рублей.