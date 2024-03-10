В Самаре у жителей особняка около ТЦ «Опера» заберут квартиры

В центре Самары изымут под муниципальные нужды и отреставрируют еще один старый дом, который был построен более века назад. Он расположен на улице Молодогвардейской, 78 возле ТЦ «Опера». Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно документам, в список попал участок площадью 646 квадратных метров, а также две расположенные в нем квартиры и нежилые помещения. Само здание было построено в 1907 году.
В скором времени с собственниками жилья должны будут связаться представители департамента управления имуществом Самары. Они определят условия изъятия квартир и размер возмещения.