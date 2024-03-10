Стала известна реальная зарплата самарских врачей

Врачу-терапевту в настоящее время в разных медицинских организациях предлагают зарплату от 19242 до 93920 ₽ в месяц. Для узких специалистов предложения по зарплате иные. Так врачу-эндокринологу предлагают вакансии с зарплатой от 30000 до 50000 рублей, а для врача -психиатра зарплаты стартуют от от 19242 до 48 000 ₽