Стала известна реальная зарплата самарских врачей

А с 1 апреля врачам и медсестрам по всей стране обещают повысить окладную часть.
Редакция samara.aif.ru узнала, какие зарплаты предлагают медикам в Самаре на данный момент. За основу мы взяли вакансии, размещённые на портале службы занятости населения Самарской области.
Врачу-терапевту в настоящее время в разных медицинских организациях предлагают зарплату от 19242 до 93920 ₽ в месяц. Для узких специалистов предложения по зарплате иные. Так врачу-эндокринологу предлагают вакансии с зарплатой от 30000 до 50000 рублей, а для врача -психиатра зарплаты стартуют от от 19242 до 48 000 ₽
Ранее в региональном Минздраве по запросу samara.aif.ru отмечали, что на начало этого года в государственном здравоохранении Самарской области имеется потребность в узких специалистах, прежде всего, в кадрах в амбулаторном звене здравоохранения — врачах-кардиологах, врачах-неврологах, врачах-психиатрах, врачах-эндокринологах, а также специалистах станций скорой медицинской помощи.
«Региональные показатели укомплектованности медицинскими кадрами г. о. Самара и г.о. Тольятти превышают плановые для Самарской области около 93% по врачам и 95% по среднему медицинскому персоналу в амбулаторном звене», — отметили в министерстве здравоохранения Самарской области.