Молдове рекомендуют сменить доллар на евро

Аналитики подсчитали, что предлагаемый переход приведет к экономии для реального сектора экономики Молдовы 11,7 миллиона долларов в год. Рынок наличных даст экономию в 5,6 миллиона, безналичный межбанковский рынок — 6,1 миллиона. Однако эти суммы предварительные, подчеркивают немецкие эксперты, и «вероятно, увеличатся по мере дальнейшей интеграции Молдовы в ЕС». По мнению аналитиков, переход от доллара к евро возможен в краткосрочной перспективе.