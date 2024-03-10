Молдове рекомендуют сменить доллар на евро

Рекомендации содержатся в ежегодном страновом отчете GET, обнародованном в феврале.
В качестве базового аргумента организация приводит тот факт, что основным торговым партнером республики теперь является Европа, а не страны СНГ.
«В прошлом использование доллара в качестве базовой валюты было вполне естественным, учитывая сильные торговые связи Молдовы со странами СНГ. Однако ситуация изменилась: ЕС, безусловно, является основным торговым партнером Молдовы и главным источником денежных переводов и прямых иностранных инвестиций. Кроме того, евро используется для расчетов в большей части внешней торговли Молдовы».
Кроме того, немецкие эксперты обращают внимание на то, что евро «является основной иностранной валютой для банковских кредитов и депозитов внутри страны».
«На этом фоне мы рекомендуем сменить базовую валюту Молдовы с доллара США на евро».
Аналитики подсчитали, что предлагаемый переход приведет к экономии для реального сектора экономики Молдовы 11,7 миллиона долларов в год. Рынок наличных даст экономию в 5,6 миллиона, безналичный межбанковский рынок — 6,1 миллиона. Однако эти суммы предварительные, подчеркивают немецкие эксперты, и «вероятно, увеличатся по мере дальнейшей интеграции Молдовы в ЕС». По мнению аналитиков, переход от доллара к евро возможен в краткосрочной перспективе.
GET консультирует правительства Украины, Молдовы, Косово, Армении, Грузии и Узбекистана по вопросам экономической политики. Ранее в число этих стран входила и Белоруссия, однако в настоящее время консультационная деятельность в этой республике приостановлена.