Долгострои аэропорта Омск-Фёдоровка могут снести

Объекты на территории аэропорта Омск-Фёдоровка скорее всего снесут. Об этом заявил вице-губернатор Омской области Динар Курманов, курирующий строительство аэропорта, изданию «Омск-Информ».
«Скорее всего, эти недострои снесут. Они давно не соответствуют никаким требованиям. В любом случае решение за концессионером», — сказал Курманов.
Ранее сообщалось, что решение примут после заключения договора с концессионером, компанией «Аэропорты регионов». На территории планируют возвести взлетно-посадочную полосу, терминал и сопутствующую инфраструктуру общей площадью 30 тыс. кв. м за 4 года.