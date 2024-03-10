Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Пермский каршеринг начал использовать автомобили «Москвич»

Пермский каршеринг «VoronaCar» в конце февраля начал использовать автомобили «Москвич 3».

Об этом сообщается в соцсетях компании. Ранее автопарк «VoronaCar» в основном составляли иномарки «Renault Logan» и «KIA Rio».

Автомобили «Москвич 3» производятся на одноименном российском заводе с 23 ноября 2022 года. «Москвич» является лицензионной копией китайского автомобиля «Sehol X4».