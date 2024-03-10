Волгоградцам предлагают оплатить задолженность за воду и тепло без пени

Весной 2024 года «Концессии водоснабжения» и «Концессии теплоснабжения» предоставляют возможность жителям Волгограда погасить задолженность за отопление, водоотведение, холодную и горячую воду на выгодных условиях. Абонентам спишут пени при условии оплаты долга за коммунальные услуги с 10 по 25 марта 2024 года включительно.
— Пени, начисленные в судебном порядке, не списываются, — предупреждают в «Концессиях».
Чтобы сэкономить на уплате пени, жители Волгограда могут с сегодняшнего дня вплоть по 25 марта оплатить всю задолженность за ХВС, ГВС, отопление и водоотведение. В сумму должны входить все просроченные платежи (включая текущий). В этом случае ресурсоснабжающая организация спишет все ранее начисленные пени в рамках акции «Весна — тают пени». Подробней об условиях расскажут в расчетном центре «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по телефону +7 (8442)32−50−50.