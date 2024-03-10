Волгоградцам предлагают оплатить задолженность за воду и тепло без пени

Чтобы сэкономить на уплате пени, жители Волгограда могут с сегодняшнего дня вплоть по 25 марта оплатить всю задолженность за ХВС, ГВС, отопление и водоотведение. В сумму должны входить все просроченные платежи (включая текущий). В этом случае ресурсоснабжающая организация спишет все ранее начисленные пени в рамках акции «Весна — тают пени». Подробней об условиях расскажут в расчетном центре «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по телефону +7 (8442)32−50−50.