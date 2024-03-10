В Белстате рассказали об уровне безработицы в стране и составили общий портрет безработного белоруса

Для сравнения, в третьем квартале 2022 года уровень безработицы в трудоспособном возрасте составил 3,4%. В первом и втором кварталах этот показатель составлял 3,7%.
В 2023 году такой же уровень безработицы (3,5%) отмечен и в возрастной категории населения от 15 до 74 лет.
Больше всего безработных было среди населения в возрасте от 15 до 29 лет, а меньше всего — в возрастной категории от 60 до 74 лет.
Средний возраст безработного белоруса — 38,6 лет. Среднее время, уходящее на поиски работы, — 7 месяцев.
Что касается гендерного разделения, то разбежка небольшая — среди мужчин процент нетрудоустроенных составил 59,9%, среди женщин — 40,1%.
По уровню образования чаще всего без работы оставались белорусы с высшим образованием — 17,8% среди мужчин и 29,4% среди женщин.