Узбекистан и Казахстан укрепляют сотрудничество в логистике

Cтороны рассмотрели итоги работы за 2023 год, а также исполнение дорожной карты в транзитно-транспортной и логистической сферах, подписанной по итогам государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан в декабре 2022 года.
Участники встречи отметили динамику роста объема железнодорожных и автомобильных грузовых перевозок. Так, общий объем ж/д перевозок грузов между республиками в 2023 году увеличился на 17,2% и составил 31,4 млн тонн. В 2022 году этот показатель составлял 26,8 млн тонн.
Вместе с тем, были обсуждены актуальные вопросы грузовых железнодорожных и автомобильных перевозок, разработка единых стандартов требований по обеспечению безопасности пассажирских автоперевозок на международных маршрутах между городами Казахстана и Узбекистана, возобновление авиасообщения по направлениям Алматы-Нукус, Актобе-Нукус, а также открытие новых сообщений между туристическими центрами Туркестан-Самарканд, Туркестан-Бухара и Туркестан-Ургенч.
В настоящее время между городами Казахстана и Узбекистана выполняются 25 рейсов в неделю: Астана-Ташкент, 8 рейсов (Fly Arystan — 3, Uzbekistan Airways — 5); Алматы-Ташкент, 17 рейсов (Air Astana — 7, Uzbekistan Airways — 10), — говорится в сообщении ведомства.
С учетом ежегодного роста торгового и товарооборота, транзитных грузоперевозок между Казахстаном и Узбекистаном, а также ожидаемого увеличения торгового оборота до $10 млрд, стороны указали на необходимость расширения и улучшения транспортной инфраструктуры между государствами.