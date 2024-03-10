Узбекистан и Казахстан укрепляют сотрудничество в логистике

Вместе с тем, были обсуждены актуальные вопросы грузовых железнодорожных и автомобильных перевозок, разработка единых стандартов требований по обеспечению безопасности пассажирских автоперевозок на международных маршрутах между городами Казахстана и Узбекистана, возобновление авиасообщения по направлениям Алматы-Нукус, Актобе-Нукус, а также открытие новых сообщений между туристическими центрами Туркестан-Самарканд, Туркестан-Бухара и Туркестан-Ургенч.