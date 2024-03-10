Сыры камамбер и бри могут исчезнуть навсегда из-за дефицита плесени

Ученые Университета Тафтса (Массачусетс, США) сообщили о значительном сокращении числа штаммов плесневых грибов, необходимых для производства таких популярных сортов сыра, как камамбер и бри. Эксперименты с применением аналогов пока не увенчались успехом, пишет The Washington Post.
Для производства этих сыров применяется один штамм плесени — Penicillium camemberti, который придает сырам белую корочку и своеобразный вкус. Но этот штамм уязвим для патогенов и изменений окружающей среды, поэтому его становится все труднее получать.
Попытки экспериментировать с аналогами показали, что они меняют привычный вкус камамбера и бри. В результате для многих потребителей эти сыры могут стать неаппетитными, что приведет к снижению производства и продаж.
Ученые, впрочем, рассчитывают, что исчезновение Penicillium camemberti произойдет не одномоментно. И это даст возможность разработать какие-то промышленные инновации, позволяющие производить сыры с плесенью без генетической модификации грибов.