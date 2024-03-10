Власти заморозили продажу льготных авиабилетов в Калининград

Власти заморозили продажу субсидированных билетов из Калининграда и обратно. Об этом журналистам сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
Льготы были доступны студентам до 23 лет, пенсионерам и инвалидам, многодетным семьям, проживающим в любом регионе России. Из-за заморозки программы они покупают билеты на общих основаниях.
Сейчас продажа субсидированных билетов заморожена. Связано это не с исчерпанием средств, а с перестройкой программы субсидирования согласно поручению президента, которое было дано в ходе последнего визита главы государства в Калининградскую область, — отметил Лысков.
За более подробными комментариями он посоветовал обратиться в Минтранс. «Субсидированные авиабилеты не так просто купить было именно из-за несовершенного механизма. Сейчас после изменений они станут гораздо доступнее для калининградцев. Цена в 5000 рублей за билет связана не с отсутствием субсидий, а с высокой загрузкой направления», — пояснил руководитель пресс-службы правительства.
В начале марта Минтранс поручил авиакомпаниям не повышать стоимость авиабилетов в Калининград во время пересмотра системы субсидирования. Власти хотят увеличить квоты билетов для жителей региона.
Новую систему субсидирования планируют ввести с 1 мая. Ранее льготные билеты были доступны только определённым категориям граждан со всей страны. Среди них — студенты, пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи.
Изменение программы субсидирования авиабилетов обсуждали во время визита президента Владимира Путина в январе 2024 года. Глава государства поддержал предложение распространить особый тариф только на жителей Калининградской области.