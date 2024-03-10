Власти заморозили продажу льготных авиабилетов в Калининград

За более подробными комментариями он посоветовал обратиться в Минтранс. «Субсидированные авиабилеты не так просто купить было именно из-за несовершенного механизма. Сейчас после изменений они станут гораздо доступнее для калининградцев. Цена в 5000 рублей за билет связана не с отсутствием субсидий, а с высокой загрузкой направления», — пояснил руководитель пресс-службы правительства.