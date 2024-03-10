В Татарстане выделят 180 миллионов рублей на ремонт школ и детсадов в районах

Кроме того, в этот список попали школа для детей с ОВЗ «Омет» № 86, кадетская школа полиции «Калкан», школа № 75 для детей с ограниченными возможностями здоровья, кадетская № 82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова и Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в Набережных Челнах. Еще три объекта расположены в Нижнекамске.