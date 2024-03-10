В Татарстане выделят 180 миллионов рублей на ремонт школ и детсадов в районах

В Татарстане выделят 180 миллионов рублей на ремонт 13 школ и детсадов в районах. Средства на эти цели направят из республиканского бюджета. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Согласно техзаданию, отремонтируют Маломеминскую школу Кайбицкого района, детский сад комбинированного типа № 40 «Гуси-лебеди» в Альметьевске, Стародрожжановский детсада № 1 «Солнышко», Большеаксинский детсада «Ивушка» в Дрожжановском районе, школу-интернат для детей с ОВЗ в селе Такталачук Актанышского района.
Кроме того, в этот список попали школа для детей с ОВЗ «Омет» № 86, кадетская школа полиции «Калкан», школа № 75 для детей с ограниченными возможностями здоровья, кадетская № 82 имени Героя Советского Союза Ильдара Маннанова и Центр содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, в Набережных Челнах. Еще три объекта расположены в Нижнекамске.
Отметим, эти работы проведут до 1 декабря 2024 года. Капремонты пройдут с приобретением оборудования.
Напомним, в Татарстане капремонт проведут в дополнительных 106 многоквартирных домах.