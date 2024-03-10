У молдавских виноделов еще есть шанс сохранить российский рынок — экономист

«Это и сегодня рынок, потребители на котором знают молдавское вино. И им просто в принципе нравится молдавское вино… Если по какой-то причине, и, безусловно, не экономической, освободятся полки в российских магазинах, что произойдет, конечно, не одномоментно, то для Молдовы это шанс увеличить поставки на российский рынок».