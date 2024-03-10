У молдавских виноделов еще есть шанс сохранить российский рынок — экономист

Она отметила, что российскому потребителю молдавское вино знакомо, его в России любят.
«Это и сегодня рынок, потребители на котором знают молдавское вино. И им просто в принципе нравится молдавское вино… Если по какой-то причине, и, безусловно, не экономической, освободятся полки в российских магазинах, что произойдет, конечно, не одномоментно, то для Молдовы это шанс увеличить поставки на российский рынок».
По ее мнению, такой шанс, однако, должен иметь политическое подкрепление.
«Это шанс, но этот шанс должен быть подкреплен политически. Поэтому, с одной стороны, для наших виноделов это возможность расширения поставок в Россию. Потому что, несмотря на усложнившуюся логистику, это все равно ближе, чем в Китай, в ОАЭ и Индию».
Данные Международной организации виноградарства и виноделия свидетельствуют о значительном сокращении производства вина в Европе, где в прошлом году было произведено 15,7 миллиарда литров вина против 16,9 миллиарда годом ранее, этот объем стал минимальным с 2017 года.
Так, например, в Италии винодельческое производство рухнуло почти на 12% — до 4,4 миллиарда литров. Крупное сокращение производства произошло в Греции — на 45%, до 114 миллионов литров. По данным того же источника, в Молдове падение производства вина составило 10%, до 126 миллионов литров.
Однако российские виноделы в прошлом году нарастили производство на 0,2%, до 490 миллионов литров вина — это стало максимумом с 2016 года, когда выпуск составил 517 миллионов литров. Благодаря такому результату Россия осталась шестым производителем вина в регионе. Ранее Ассоциация виноделов России обратилась в Госдуму РФ с просьбой повысить на 200% пошлину на импорт вин из недружественных стран.