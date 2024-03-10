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Помидорами и не пахнет! Поддельную томатную пасту продавали в Гомельской области

10 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская областная инспекция Госстандарта в розничной сети выявила продукцию, которая не может называться томатной пастой, как это указал производитель, сообщили БЕЛТА в региональной инспекции.
Источник: Reuters

Результат испытаний показал: не отвечает норме массовая доля растворимых сухих веществ в продукте.

«Специалисты еще на стадии отбора пробы на испытания обратили внимание на жидкую консистенцию продукта», — добавили в инспекции.

Кроме того, испытания выявили и синтетические красители, консерванты, использование которых недопустимо при производстве данного продукта. «При этом изготовитель в маркировке уверяет потребителей, что томатная паста натуральная наивысшей категории “Экстра” и произведена по ГОСТу», — обратили внимание специалисты.

Госстандарт принял меры по ограничению ввоза и обращения на рынок республики данной продукции. Прекращено действие выданного на нее документа об оценке соответствии.

Как подчеркнули в инспекции, томатная паста — один из самых часто подделываемых продуктов. «Дело в том, что доля непосредственно томатов в такой пасте может составлять буквально несколько процентов от общей массы, а остальное могут занять фруктово-яблочные компоненты, крахмал для загущения и, конечно же, красители для маскировки цвета исходного сырья», — разъяснили специалисты.

Точно сказать, что перед потребителем: подделка или качественный, произведенный по ГОСТу продукт, — можно лишь по результатам лабораторных исследований. «Однако при покупке следует как минимум обращать внимание на цвет и консистенцию содержимого банки. Хорошая томатная паста должна быть насыщенного бурого цвета и очень густая, концентрированная. Если вы видите в банке пасту жидкой консистенции и цвет с розовым оттенком — это на 100% подкрашенное фруктовое пюре», — отметили специалисты.

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