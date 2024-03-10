Помидорами и не пахнет! Поддельную томатную пасту продавали в Гомельской области

Точно сказать, что перед потребителем: подделка или качественный, произведенный по ГОСТу продукт, — можно лишь по результатам лабораторных исследований. «Однако при покупке следует как минимум обращать внимание на цвет и консистенцию содержимого банки. Хорошая томатная паста должна быть насыщенного бурого цвета и очень густая, концентрированная. Если вы видите в банке пасту жидкой консистенции и цвет с розовым оттенком — это на 100% подкрашенное фруктовое пюре», — отметили специалисты.