Стало известно, каким был объем ВВП на душу населения в 2023 году в Узбекистане

Агентство статистики Узбекистана опубликовало данные, согласно которым, объем внутреннего валового продукта на душу населения по итогам 2023 года составил 29 291 млн сумов, что эквивалентно $2 496 по текущему курсу.
Данный показатель увеличился на 3,8% по сравнению с 2022 годом.
Кроме того, внешнеторговый товарооборот Узбекистана в 2023 году достиг $62,6 млрд, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на $12,1 млрд, или на 23,9%.
Экспорт за год вырос на 23,8% — до $24,4 млрд, импорт — до $38,1 млрд (+24%), а дефицит внешней торговли превысил $13,7 млрд.