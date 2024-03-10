В Беларуси будут с перебоями работать карточки — запасайтесь наличкой

12 марта, во вторник, будут выполняться технологические работы по модернизации одного из комплексов центра. Вероятны проблемы с оформлением и оплатой покупок в интернете с 02:00 до 04:00.
Второе отключение запланировано на субботу, 16 марта. С 03:20 до 4:00 будут проводиться технологические работы на аппаратно-программном комплексе.
Из-за этого могут быть краткосрочные перерывы в обслуживании карт, а также в сети организаций торговли, пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания и банкоматов.
Напомним, что услугами Банковского процессингового центра пользуются следующие банки: Беларусбанк, Белагропромбанк, Сбер Банк, БСБ Банк, Паритетбанк, Белинвестбанк, БНБ-Банк, Банк «Решение», Франсабанк, Цептербанк, БТА Банк.