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МВФ понизил прогноз роста ВВП Молдавии

МВФ спрогнозировал падение ВВП Молдавии с 4,3% до 3,9%
Источник: Комсомольская правда

КИШИНЕВ, 10 мар — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Молдавии с 4,3% до 3,9%, сообщает представительство организации в Кишиневе.

«МВФ пересмотрел в сторону понижения прогноз роста ВВП Молдавии на 2024 год с 4,3% до 3,9%. В номинальном выражении, ВВП республики достигнет 342 миллиардов леев (16,3 миллиарда долларов). Прогнозируется до 2028 года рост до 513,9 миллиарда леев (23,4 миллиарда долларов)».

отмечается в распространенном для СМИ сообщении представительства фонда.

Согласно информации МВФ, прогноз роста ВВП по итогам 2023 года находится на уровне 2%, по сравнению с 2022 годом он сократился на 0,4%. Также отмечается, что в Молдавии инфляция (среднее значение) в 2024 году и в последующие четыре года составит 5%.

Согласно данным Национального бюро статистики Молдавии, в 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она была на уровне 13,4%.

В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

экономика