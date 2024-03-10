МВФ понизил прогноз роста ВВП Молдавии

КИШИНЕВ, 10 мар — РИА Новости. Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Молдавии с 4,3% до 3,9%, сообщает представительство организации в Кишиневе.
«МВФ пересмотрел в сторону понижения прогноз роста ВВП Молдавии на 2024 год с 4,3% до 3,9%. В номинальном выражении, ВВП республики достигнет 342 миллиардов леев (16,3 миллиарда долларов). Прогнозируется до 2028 года рост до 513,9 миллиарда леев (23,4 миллиарда долларов)».
Согласно информации МВФ, прогноз роста ВВП по итогам 2023 года находится на уровне 2%, по сравнению с 2022 годом он сократился на 0,4%. Также отмечается, что в Молдавии инфляция (среднее значение) в 2024 году и в последующие четыре года составит 5%.
Согласно данным Национального бюро статистики Молдавии, в 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. В 2023 году она была на уровне 13,4%.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии «Действие и солидарность». Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия «Шор», представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий «Возрождение» и «Шанс», регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.