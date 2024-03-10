Транспортный налог-2024: что нужно знать

При исчислении налога используется месячный расчетный показатель в размере 3 450 тенге, действовавший в 2023 году, передает DKNews.kz.
Сумму налога на транспортные средства можно самостоятельно рассчитать с помощью калькулятора на web-портале kgd.gov.kz и в мобильном приложении «e-Salyq Azamat».
Вместе с тем, в целях определения сальдо расчетов налоговыми органами ежегодно производится исчисление налога на транспортные средства физических лиц за соответствующий год.
Информация по исчисленным суммам налога будет направлена после 15 марта 2024 года пользователям мобильных приложений «АО “Каспи банк” и АО “Халык банк” в виде PUSH-уведомлений.
Также информация о сумме налога будет размещена в сервисе «Предстоящие платежи для физических лиц» на web-портале kgd.gov.kz, а также в мобильных приложениях «e-Salyq Azamat» и банков второго уровня АО «Каспи банк» и АО «Халык банк».
Все пользователи указанных мобильных приложений смогут увидеть исчисленные суммы налога на транспортные средства за 2023 год и произвести его оплату.
По суммам задолженности более 1 МРП (3 450 тенге) через тридцать рабочих дней после вручения уведомления автоматически формируется налоговый приказ о взыскании задолженности физического лица и направляется должнику.
В случае неуплаты задолженности через 5 рабочих дней после вручения, налоговый приказ передается на принудительное взыскание частным судебным исполнителям.
О задолженности по налогу на транспортные средства
В целом по республике по состоянию на 28 февраля 2024 года задолженность по налогу на имущество и транспортные средства физических лиц по 539 241 налогоплательщикам составила 16,3 млрд. тенге, в том числе основная сумма задолженности приходится на налог на транспортные средства — 14,9 млрд. тенге.
Из них наибольшее количество автовладельцев, уклоняющихся от налоговых обязательств по налогу на транспортные средства, зарегистрированы в следующих регионах:
- г. Алматы — по 26 тысячам должникам задолженность составляет 3,5 млрд. тенге;
- Алматинская область — по 24 тысячам должникам задолженность составляет 2,2 млрд. тенге;
- г. Астана — по 20 тысячам должникам с задолженность составляет 1,6 млрд. тенге.
В соответствии с законодательством судебные исполнители имеют право на арест банковских счетов и имущества. Также при сумме задолженности от 40 МРП может быть наложен запрет на выезд из РК.
Кроме того, частными судебными исполнителями кроме суммы задолженности дополнительно взыскивается оплата в размере до 25% от суммы задолженности.
Таким образом, во избежание лишних затрат и проблем рекомендуем произвести своевременную уплату налога, а при наличии налоговой задолженности — уплату налога и пени до момента передачи налогового приказа на взыскание частным судебным исполнителям (до третьей декады мая месяца).