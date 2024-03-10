Транспортный налог-2024: что нужно знать

В целом по республике по состоянию на 28 февраля 2024 года задолженность по налогу на имущество и транспортные средства физических лиц по 539 241 налогоплательщикам составила 16,3 млрд. тенге, в том числе основная сумма задолженности приходится на налог на транспортные средства — 14,9 млрд. тенге.