В Уфе показан проект реконструкции парка Лесоводов

«Лесопарк имени Лесоводов Башкирии — одно из уникальных мест в нашем городе. Уже с первых дней работы в Уфе, на встречах с жителями, обсуждали необходимость благоустройства территории, заявил мэр Уфы Ратмир Мавлиев. — Благодаря федеральной программе “Формирование комфортной городской среды” в этом году начнем преобразования. В планах — обновление зоны для пикника, пешеходных тропинок, установка новых спортивных и детских площадок. Добавим велосипедные дорожки, дополнительное освещение, видеонаблюдение с подключением к системе “Безопасный город”.